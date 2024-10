I giallorossi non sono partiti bene in campionato e hanno problemi non solo per quel che riguarda le condizioni di alcuni singoli. Nel calcio, ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto in vista di sfide cruciali come quella che attende la Roma nel prossimo big match contro l’Inter. Tra infortuni e rientri, la formazione giallorossa si trova ad affrontare momenti di tensione, con la speranza di avere tutti i suoi uomini migliori sulla linea di partenza. In dubbio La presenza dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk per la partita contro l’Inter è incerta, visto che l’ex Girona è tornato da un impegno con la nazionale con un fastidio al ginocchio. Il giocatore è fondamentale per l’attacco della Roma e il suo contributo si è dimostrato decisivo nelle ultime prestazioni. Nonostante ciò, la sua presenza in campo sarà valutata dopo un test decisivo che si svolgerà oggi. Anche in caso di esito positivo […]

