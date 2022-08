Il difensore del Borussia Dortmund non rinnoverà coi gialloneri ma ancora non si conosce quale sarà il suo futuro.

Quando mancano pochi giorni alla fine del mercato, il futuro di Manuel Akanji è ancora in bilico: lo svizzero non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 col Borussia Dortmund ed è stato di risposta messo fuori rosa. I tedeschi però continuano a chiedere 20 milioni per cederlo nonostante da gennaio il difensore può firmare da svincolato con altre squadre.

Francesco Acerbi

L’Inter infatti vorrebbe acquistarlo da svincolato ma secondo il Daily Mail il Leicester potrebbe anticipare tutti: il club inglese deve sostituire Wesley Fofana che è andato al Chelsea per circa 90 milioni. I nerazzurri al momento sono molto vicini ad Acerbi ma sperano ancora di prendere Akanji a parametro zero fra qualche mese.

