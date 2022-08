Il club blucerchiato non ha terminato il proprio mercato in entrata: molteplici sono le trattative aperte.

La Sampdoria deve subito voltare pagina dopo l’inattesa sconfitta di ieri a Salerno; per farlo si getta sul mercato alla ricerca di rinforzi. Secondo il Corriere dello Sport l’obiettivo numero uno è Gregoire Defrel del Sassuolo, l’alternativa è Ignacio Pussetto dell’Udinese.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

I blucerchiati puntano a trovare l’accordo anche per il prestito di Nicolò Fagioli della Juventus che per questa stagione non è nei piani di Massimiliano Allegri. Nel frattempo è tutto fatto per l’arrivo di Harry Winks del Tottenham, bel colpo della Sampdoria che lo avrà in prestito secco per una stagione; l’inglese svolgerà tra oggi e domani le viste mediche.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG