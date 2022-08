Il club azzurro ha parecchie trattative in essere nonostante manchino pochi giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Secondo il Corriere dello Sport, il primo obiettivo dell’Empoli è il ritorno di Szymon Zurkowski: il tecnico Paolo Zanetti in conferenza stampa ha ribadito che lo stesso polacco desidera tornare.

Matteo Gabbia

L’intesa con la Fiorentina però non si trova ancora: i viola vogliono Bajrami mentre gli azzurri chiedono anche Kouamé, si potrebbe includere tutto in un’unica trattativa per un unico mega-scambio. Il tutto se sull’albanese non la spuntasse il Sassuolo, altra pretendente. L’Empoli pensa anche a Matteo Gabbia del Milan in prestito visto che la richiesta di Paolo Zanetti, Ethan Ampadu, sta per trovare l’accordo con lo Spezia.

