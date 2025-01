Attento Milan, l’Inter “vendica” la Supercoppa con uno “scambio” a sorpresa: Marotta prepara la beffa ai rossoneri

L’Inter potrebbe “vendicare” la Supercoppa Italiana persa con il Milan confezionando una vera e propria beffa ai rossoneri.

Il Milan, dopo aver celebrato la vittoria in Supercoppa Italiana, si rituffa subito in campionato con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per dare inizio alla rimonta verso la Champions League. La squadra è pronta a lottare su ogni fronte, con la consapevolezza che ogni partita può essere decisiva per raggiungere il traguardo europeo. Mister Conceicao ha ribadito in conferenza stampa che la concentrazione deve rimanere alta e che l’obiettivo è chiaro: la qualificazione in Champions.

Nel frattempo, c’è chi non ha ancora digerito la sconfitta in Supercoppa e potrebbe voler “vendicarsi” sul mercato. Secondo le ultime voci, infatti, Marotta, l’amministratore delegato dell’Inter, starebbe preparando una mossa a sorpresa che potrebbe sfumare uno degli obiettivi di mercato del Milan.

Marotta “vendica” la Supercoppa con uno “scambio” a sorpresa?

Una possibile beffa, che se confermata, potrebbe complicare i piani rossoneri in vista del rafforzamento della squadra. Il mercato, dunque, è più acceso che mai, e i rossoneri dovranno fare attenzione anche alle mosse degli avversari. L’Inter infatti potrebbe seriamente pensare di effettuare uno “scambio” che peserebbe e non poco nelle mosse mercato del Milan. La situazione è in continua evoluzione e le prossime settimane potrebbero delineare una situazione che, almeno fino a poco fa, non era nemmeno immaginabile.

Lo “scambio” che suona come beffa al Milan

L’Inter valuta attentamente la posizione di Davide Frattesi, il quale non si sente pienamente valorizzato sotto la guida di Simone Inzaghi. Essendo relegato a un ruolo di riserva, Frattesi desidera maggior spazio in campo, un’opportunità che, per il momento, sembra essere preclusa nell’attuale schema tattico nerazzurro. La sua situazione – scrive Milanlive.it – ha attirato l’interesse di altri club, aperti a valutare una sua possibile acquisizione. La valutazione di Frattesi da parte dell’Inter si aggira intorno ai 45 milioni di euro, una cifra che pare eccedere le aspettative legate alle prestazioni attuali del giocatore. Considerando il costo storico e il valore residuo nei bilanci futuri, la dirigenza dell’Inter, rappresentata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, si trova di fronte alla sfida di negoziare una vendita vantaggiosa che possa generare plusvalenza. La sensazione generale è che le offerte si posizionino nella fascia dei 25-30 milioni di euro. Soldi che poi potrebbero essere usati per sostituire il nerazzurro con Ricci, obiettivo mercato proprio del Milan.

L’interesse di Roma e Napoli

Clubs come Roma e Napoli hanno manifestato interesse per Frattesi, sebbene nessuno dei due appaia pronto a soddisfare la richiesta iniziale dell’Inter. La Roma, in particolare, sta valutando dinamiche di mercato che potrebbero includere scambi o trattative complesse, testimoniando un ambiente di mercato in continuo movimento e ricco di sorprese.

