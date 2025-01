L’addio al Milan costa 120 milioni: il club fissa le condizioni e cambia il futuro del calciomercato

L’addio costa 120 milioni. Il Milan fissa le condizioni e chiarisce le proprie priorità a Milanello. Ecco i dettagli.

Il mercato di gennaio ha finalmente aperto i propri battenti, e le indiscrezioni si susseguono a ritmo accelerato. Tuttavia, il Milan ha un focus ben preciso: la rimonta per un posto in Champions League nella prossima stagione. Con la vittoria in Supercoppa Italiana e una rosa di qualità, la squadra rossonera è determinata a risalire la classifica e a centrare l’obiettivo europeo, consapevole che ogni partita sarà cruciale per il futuro.

Nonostante il forte impegno in campionato, il mercato bussa comunque alla porta del Milan. La società, infatti, sta valutando diverse operazioni per migliorare la rosa. In queste ore, però, è emersa una mossa a sorpresa che potrebbe cambiare gli equilibri a Milanello. Una scelta decisamente forte e che testimonia una direzione ben precisa per il futuro e un disegno molto chiaro.

L’addio al Milan costa 120 milioni

Il club ha fissato le condizioni per un trasferimento che, se concretizzato, potrebbe rafforzare significativamente la squadra e dare un impulso importante alla rincorsa Champions. La situazione si è evoluta proprio negli ultimi giorni, assumendo note e caratteristiche decisamente differenti rispetto anche a sole poche settimane fa. La decisione del Milan e la cifra di 120 milioni fissata, sono un monito molto chiaro che esprime un unico messaggio.

Cambia tutto a Milanello?

La sua gestione da parte dell’allenatore Sergio Conceiçao ha permesso al giocatore di tornare al top della propria forma. Il rinnovato spirito combattivo e l’importanza ritrovata all’interno della squadra hanno evidenziato non solo la sua abilità tecnica ma anche il suo valore morale per il Milan. La centralità di Leao, affiancato da Theo Hernandez, ha riconfermato il duo come asse fondamentale del gioco rosso-nero, elemento che era già stato decisivo per la conquista dello scorso scudetto. Il valore di mercato di Rafa Leao – scrive Milanlive.it – ha raggiunto cifre da capogiro, fissate attualmente a circa 120 milioni di euro. Un prezzo così elevato rende chiaro il desiderio del Milan di tenere stretto il suo talento, a meno che non arrivi un’offerta eccezionalmente vantaggiosa. La decisione di impostare una valutazione così alta è un segnale di incedibilità praticamente chiaro da parte del club rossonero, con l’approvazione unanime di figure chiave come Cardinale e Ibrahimovic.

Mercato e decisioni future

Nonostante le voci e gli interessi di mercato, Rafa Leao sembra destinato a rimanere al Milan almeno fino al termine della stagione. L’attaccante, con un contratto che lo lega al club fino al 2028 con un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione, si trova in una posizione confortevole, escludendo per ora l’ipotesi di trasferimenti, anche di fronte a proposte economicamente rilevanti provenienti, per esempio, dall’Arabia Saudita. Il suo focus resta sulla continuazione del percorso con il Milan e sul lavorare con il nuovo tecnico Conceiçao, con la vista già rivolta alle future sfide e potenziali conquiste.

LEGGI ANCHE Attento Milan, i nerazzurri vogliono “soffiarti” l’obiettivo di mercato da sotto il naso: ecco la mossa a sorpresa

Leggi l’articolo completo L’addio al Milan costa 120 milioni: il club fissa le condizioni e cambia il futuro del calciomercato, su Notizie Milan.