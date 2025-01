La Premier torna alla carica per Pulisic: la nuova pretendente “prepara” un’offerta monstre

La Premier torna a bussare per Pulisic. Il Milan ha le idee chiare ma una possibile offerta monstre può cambiare tutto.

Nell’ambito del panorama calcistico internazionale, la situazione contrattuale e il rendimento dei giocatori giocano spesso un ruolo cruciale nei possibili trasferimenti tra i grandi club. Recentemente, il futuro di Christian Pulisic, stella del Milan e della nazionale statunitense, ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, specie per l’interesse manifestato da un prestigioso club della Premier League.

Sullo sfondo emergerebbe infatti una nuova pretendente per il Capitan America rossonero. Gli ultimi rumors rivelano infatti che potrebbe arrivare a stretto giro un’offerta monstre per Pulisic, un’offerta che potrebbe scuotere gli equilibri a Milanello, soprattutto se la cifra fosse realmente difficile da rifiutare. Le prossime settimane potrebbero essere in tal senso decisive per avere un quadro d’insieme più chiaro, e capire inoltre i reali margini di trattativa di un’operazione che fa già discutere.

Un tesoro a Milanello e la Premier che torna a spaventare

Christian Pulisic, dopo aver lasciato il Chelsea, sta vivendo un’eccezionale stagione con il Milan, diventando un punto di riferimento fondamentale sotto la guida dell’allenatore Sergio Conceicao. Le sue prestazioni hanno giocato un ruolo decisivo nelle partite contro avversari del calibro di Juventus e Inter, segnalando una sinergia perfetta con la strategia e il modus operandi della squadra milanese. Sullo sfondo emerge prepotente il nuovo interesse della Premier per l’americano, con una nuova pretendente che sarebbe disposta a offrire cifre importanti per strapparlo al Milan e riportarlo in Inghilterra.

Il corteggiamento inglese e l’offerta monstre per Pulisic

Il brillante percorso di Pulisic in questa stagione non è passato inosservato, catalizzando l’interesse di alcuni dei club più importanti d’Europa. In particolare – scrive Milanlivelit – il Liverpool, con Arne Slot al timone, ha messo gli occhi sull’atleta statunitense, considerandolo un possibile rinforzo di alto profilo per la prossima stagione calcistica. Il Liverpool, che attualmente gode di un posto di prestigio in Premier League e si sta preparando per gli ottavi di Champions League, vede in Pulisic un potenziale “premio” per consolidare ulteriormente il proprio arsenale tecnico. Al di là delle indiscrezioni di trasferimento, il Milan si trova di fronte alla necessità di gestire con attenzione il contratto di Pulisic, che scade nel giugno del 2027. La volontà del club è quella di rinnovare l’accordo entro la fine dell’anno per sedare le voci di un possibile addio. Parallelamente, il Liverpool affronta le proprie sfide contrattuali, con figure chiave come Salah e Van Dijk che richiedono attenzione sul fronte dei rinnovi. L’interesse del Liverpool verso Pulisic non è casuale ma maturato sulla base di valutazioni tecniche e di mercato. L’esperienza dell’americano nella Premier League e il suo attuale stato di forma sono fattori chiave che potrebbero portare il club inglese a investire una cifra significativa, stimata intorno ai 60 milioni di euro, per portarlo ad Anfield.

La posizione del Milan

Di fronte a queste dinamiche, il Milan si trova a dover bilanciare le proprie ambizioni sportive con le sfide poste dal dinamico e spietato mercato dei trasferimenti. La questione Pulisic rappresenta non solo una prova della capacità del club di preservare i propri talenti ma anche del suo appeal nel panorama calcistico globale. Resta, e occorre precisarlo, la ferma volontà del Milan di tenersi stretto il suo campione.

LEGGI ANCHE Attento Milan, i nerazzurri vogliono “soffiarti” l’obiettivo di mercato da sotto il naso: ecco la mossa a sorpresa

Leggi l’articolo completo La Premier torna alla carica per Pulisic: la nuova pretendente “prepara” un’offerta monstre, su Notizie Milan.