Milan-Cagliari: tutti i dubbi che agitano Conceiçao e Nicola

I rossoneri si preparano alla prima gara di campionato del nuovo anno con qualche novità di formazione.

In vista di una nuova giornata di Serie A, la sfida tra Milan e Cagliari si preannuncia carica di attese e curiosità. Per il Milan, reduce dal trionfo in Supercoppa, l’obiettivo è di mantenere il slancio positivo anche nel campionato, puntando a rafforzare la propria posizione in classifica.

Il Cagliari, d’altra parte, cerca di far valere le proprie carte per sorprendere la squadra rossonera. Entrambi gli allenatori affrontano dilemmi tattici e formazioni: vediamo nel dettaglio quali sono le prospettive per questa partita.

In cerca di conferme

Davide Nicola deve fare i conti con l’assenza importante di Yerry Mina, elemento chiave della difesa, che non è partito con la squadra. Per la sua sostituzione c’è un ballottaggio tra Mateusz Wieteska e José Luis Palomino, con il polacco che sembra essere leggermente in vantaggio.

L’esordio

Il Cagliari si presenterà, secondo Sky Sport, con un 4-2-3-1 che prevede per la prima volta Elia Caprile titolare tra i pali: il portiere è appena arrivato dal Napoli mentre Scuffet ha fatto il percorso inverso. In difesa ci saranno Gabriele Zappa, Wieteska, Sebastiano Luperto e Tommaso Augello in difesa.

Le scelte di Conceicao

Guidati da Sergio Conceiçao, i rossoneri affrontano questa partita con un’unica incognita nella formazione di partenza. In difesa, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia si giocano il posto al centro al fianco di Thiaw: l’inglese sembra essere il favorito. Il trio di trequartisti vede il ritorno di Rafael Leao, che dovrebbe partire dall’inizio insieme a Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Davide Calabria sostituisce lo squalificato Emerson Royal.

Le probabili

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Wieteska, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Leggi l’articolo completo Milan-Cagliari: tutti i dubbi che agitano Conceiçao e Nicola, su Notizie Milan.