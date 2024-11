Il Milan correrebbe il serio rischio di perdere anche la prossima Champions League. Fonseca avrebbe due grandi pericoli.

Il Milan vive un momento particolarmente delicato, soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto dibattiti e discussioni sul futuro dei rossoneri in una stagione che sembra prendere cattive direzioni.

Fonseca potrebbe pagare per tutti questa situazione poco virtuosa, anche se non appare come l’unico responsabile di un cammino che evidenzia criticità un po’ ovunque. Il suo Milan appare lontano dallo scudetto ma, classifica alla mano, anche dalla conquista di un posto in Champions League. Sul cammino dei rossoneri avanzerebbero due pericoli.

Dopo Napoli serve la svolta

La sconfitta casalinga con il Napoli ha fatto male e continua a sortire dolore ma il Milan e Fonseca sono chiamati a riscattare la sconfitta a domicilio. Quest’ultima ha gettato ombre sul campionato dei rossoneri che si trovano ora a 11 punti dalla vetta. Occorre una svolta, forte e decisa che possa interrompere questa emorragia di negatività che gira intorno alla squadra. Fonseca ha incassato la fiducia della società che però pare essere a tempo, ragione in più per sterzare in modo netto la direzione che il Milan sta prendendo e tornare a vincere e convincere. Per farlo occorrerà recuperare tutti gli effettivi, cosa che Fonseca cercherà di fare già per la sfida di domani.

Dopo o scudetto, addio anche alla Champions?

Dopo l’ultimo incontro che ha visto il Milan soccombere di fronte al Napoli, molti si chiedono quale debba essere la reale aspirazione della squadra rossonera per la stagione in corso. Secondo Paolo Ziliani, sembra prematuro per il Milan, ora guidato da Paulo Fonseca, ambire allo Scudetto. Questa opinione nasce dalla considerazione che squadre come Lazio e Fiorentina mostrano una coesione e una strategia di gioco nettamente più consolidate, aspetti sui quali il Milan sembrerebbe ancora carente. Ziliani sottolinea come, oltre a Napoli e Inter, anche l’Atalanta sembri ormai fuori portata per le ambizioni di Milan e Juventus, posizionandosi così tra le favorite per l’accesso alla Champions League. Questo scenario pone Lazio e Fiorentina in posizioni strategicamente vantaggiose, avendo entrambe mostrato progressi significativi che le proiettano come contendenti piuttosto serie per la qualificazione alla massima competizione europea.

Rafael Leao

Milan e Juve sulla stessa barca

Allo stesso modo, Ziliani non tralascia di analizzare la situazione della Juventus, che dopo un pareggio in casa contro il Parma, si trova ad affrontare incertezze simili a quelle del Milan. L’interrogativo riguarda la capacità della Vecchia Signora di assicurarsi un posto nella prossima Champions League, vista la competitività crescente in Serie A, con Napoli e Inter già considerate favorite per i primi due posti. Sembrerebbe, quindi, che la Juventus, insieme al Milan, debba ripensare le proprie priorità stagionali, magari mettendo da parte, per il momento, le velleità di vittoria dello scudetto.

