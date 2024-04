Il club inglese potrebbe sfidare i rossoneri per l’allenatore spagnolo.

Il Milan con ogni probabilità cambierà allenatore alla fine di questa stagione separandosi da Stefano Pioli: tantissimi i nomi accostati al club per la sua sostituzione. Secondo diversi esperti due profili che piacciono molto alla dirigenza rossonera sono Julen Lopetegui e Ruben Amorim.

Insidie da Londra

Il West Ham, secondo The Athletic, ha parlato concretamente con Amorim visto che David Moyes ha il contratto in scadenza. Lo scozzese sta facendo bene in questa stagione ma sul suo futuro è tutto fermo. Un’altra opzione che sta valutando il club londinese è Julen Lopetegui, nome questo accostato al Milan da diversi mesi in realtà. Ecco perché il West Ham potrebbe complicare i piani del Milan

Geoffrey Moncada

La situazione

Il preferito del club londinese è Ruben Amorim ma il portoghese potrebbe essere irraggiungibile visto che è stato accostato con forza al Liverpool per la successione del sicuro partente Jurgen Klopp. Lato Milan non si hanno invece tutte queste certezze: i nomi che filtrano sono tantissimi e molti di questi non mettono d’accordo tutta la dirigenza. Di sicuro se la scelta ricadesse su Lopetegui, rispetto al West Ham i rossoneri hanno più appeal. Altri nomi che vengono accostati ai rossoneri sono quelli di Paulo Fonseca del Lille, Christophe Galtier dell’Al Duhail e Marcelo Gallardo dell’Al-Ittihad. Gli ultimi due restano sullo sfondo perché guadagnano tanto; quel che è certo è che sta per finire l’era Pioli.

L’articolo Attento Milan: su Lopetegui c’è anche il West Ham proviene da Notizie Milan.

