Olivier Giroud avrebbe un accordo totale con i Los Angeles FC. A fine stagione lascerà il Milan e andrà in MLS.

Era nell’aria e si sapeva. Giroud lascerà il Milan al termine della stagione. Che questa notizia arrivi all’indomani di un derby perso, considerando che proprio una sua “girata” permise ai rossoneri di vincere un Milan-Inter che dopo qualche mese avrebbe profumato di scudetto, fa senza dubbio riflettere. E’ la prova che un ciclo si è senza dubbio esaurito, seppur bello sia stato. Il francese al termine della stagione, dopo tre anni, saluterà Milano e il Milan.

L’accordo con il Los Angeles FC

Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, diffonde la notizia attraverso il proprio profilo X con la seguente didascalia: “Olivier Giroud firmerà per il Los Angeles FC. Accordo totale trovato tra l’attaccante e gli americani. Contratto di un anno e mezzo + 1 anno facoltativo”.

BREAKING Olivier Giroud va signer au Los Angeles FC. Accord total trouvé entre le buteur et les Américains Contrat d’un an et demi + 1 an en option Olivier Giroud va rejoindre son nouveau club au début du mois d’août.

Il ne participera pas aux JO pic.twitter.com/kBZa6AJ8pi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 23, 2024

Adieu Giroud

E’ il protagonista dello scudetto, l’uomo copertina, l’uomo immagine e il mago dalla bacchetta magica nel piede. E’ l’uomo che in un derby di febbraio del 2022, con l’Inter in vantaggio e in fuga verso lo scudetto, si “gira” per ben due volte e regala il primo tassello della rimonta più dolce della storia del Milan. Un uno-due al cardiopalmo che ha procurato scosse telluriche al comune senso di “milanismo” che con orgoglio ha ruggito fino ad abbrancare uno scudetto insperato. Giroud è la guida, lo scarpino della vittoria. Con un suo gol il Milan espugna il Maradona alla 28° giornata, e alla 34° è suo il gol del pareggio in una pazza vittoria a Roma contro la Lazio in rimonta. Metterà il timbro anche nell’ultima giornata nella trasferta vinta a Reggio Emilia, città del tricolore e dello scudetto che si colorerà di rossonero dopo 11 anni. Grazie di tutto Olivier

