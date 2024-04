Massimo Moratti festeggia lo scudetto della seconda stella dell’Inter e non lesina frecciate al Milan e alla Juventus.

Se il Milan ha vissuto una notte da horror, l’altra sponda del Naviglio invece ha gongolato lungamente per il successo ottenuto, oltretutto perché vale una stella, ancor di più perché ottenuta in un derby. Non mancano goliardie, tra il simpatico e l’esagerato, non mancano nemmeno le parole di Massimo Moratti. Lo storico presidente nerazzurro, figlio di Angelo Moratti, ha celebrato a suo modo lo scudetto, lanciando un paio di frecciate sia al Milan che alla Juventus, sue rivali di sempre.

Massimo Moratti

Frecciata al Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti non ha saputo trattenere la gioia e i giubilo di aver conquistato il tricolore proprio contro il Milan. Alla domanda se fosse felice ha così risposto: “Il derby è sempre una partita speciale. E il match dell’andata aveva insegnato che se l’Inter gioca da Inter non c’è partita. Vincere lo scudetto nel derby, questa sì che è una gran bella cosa…“.

Frecciata alla Juventus

L’ex patron nerazzurro ne ha per tutti, non solo per il Milan. La celebrazione del 20esimo scudetto tocca pure gli juventini, a loro infatti Moratti lancia forse la stoccata più incisiva, affermando che: “Senza tutto quello che sappiamo saremmo già a quota 25. La prima stella è arrivata in un momento di grandi vittorie, alzare trofei era abbastanza un’abitudine, ma ci sono dei cicli e vincere dieci scudetti non è facile. Se poi non ci fosse stata la Juve ci saremmo arrivati prima”.

