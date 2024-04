Notte brava per i tifosi dell’Inter che, in estasi scudetto, hanno bruciato in Piazza Duomo la maglia di Zlatan Ibrahimovic.

Vincere uno scudetto regala un’adrenalina fuori dal comune, perdere il controllo rischia di essere una conseguenza inevitabile. E’ quanto accaduto alla Milano nerazzurra per le celebrazioni del ventesimo scudetto. Punto di ritrovo, nemmeno a dirlo, Piazza Duomo nel pieno cuore del capoluogo lombardo. Nel buio della notte e sotto la pioggia si consuma il fattaccio che, in poco tempo, è diventato virale su tutti i social.

Ibra in fiamme

I tifosi dell’Inter non hanno certamente gradito i toni sfarzosi e incisivi usati da Zlatan Ibrahimovic nelle celebrazioni del 19esimo scudetto rossonero. Il riferimento dello svedese al “turco” Calhanoglu è senz’altro il motivo di tanta acredine, sputata ieri nel piazzale del Duomo. Al grido di forza Inter infatti la maglia rossonera di Ibrahimovic prende fuoco, nel giubilo generale e trionfante della folla. Sul profilo X di MilanNews.it è possibile guardare il video in cui la maglia di Ibrahimovic viene bruciata, realizzato da tvdellosport ( Sportitalia ).

Durante i festeggiamenti in Duomo, i tifosi dell’Inter hanno bruciato una maglia rossonera di Zlatan #Ibrahimovic (via @tvdellosport) pic.twitter.com/wOFtcQ6C5G — MilanNews.it (@MilanNewsit) April 23, 2024

Nerazzurri fuori controllo

Le strade di Milano sono state prese letteralmente d’assalto dai tifosi nerazzurri, ardenti e vogliosi di festeggiare e anche irridere l’avversario: il Milan. Trattori per la città e pupazzi con indosso la maglia rossonera, questo è il contesto in cui l’Inter ha festeggiato il ventesimo scudetto, quello della stella e del sorpasso al Milan. Certamente non è stato un bello spettacolo, nel modo più assoluto. I festeggiamenti non possono rappresentare una scusa in tal senso.

