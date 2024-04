Stefano Pioli, dopo il Milan, potrebbe accasarsi in un’altra big di Serie A. Il pressing del Napoli è alto, si parla già di cifre.

Stefano Pioli e il Milan sono ai saluti finali. Non c’è più possibilità che il tecnico possa proseguire con i rossoneri. Sarà addio a fine stagione ma per Pioli potrebbe non essere addio alla Serie A. Nonostante il ciclo del Milan sia terminato, l’allenatore emiliano ha diversi estimatori e uno di questi è il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis

De Lauretiis vuole Pioli

Il patron azzurro è in cerca di un allenatore che possa raccogliere i pezzi del suo Napoli per ricostruire la trama di un grande film di successo, lo stesso vissuto un anno fa con la regia di Spalletti. L’uomo designato – scrive il Mattino – potrebbe essere Stefano Pioli. Il giornale napoletano parla già di cifre e accordi in vista, nel dettaglio l’offerta azzurra per il tecnico rossonero sarebbe di 3 milioni di euro.

Pioli al Napoli?

La piazza di Napoli potrebbe essere per Pioli un’esperienza a cui sarebbe difficile dire no. Dopo la chiusura del ciclo con il Milan la piazza azzurra potrebbe offrirgli un veloce riscatto. I contatti tra le parti – come scrive il Mattino – sono iniziati e al termine della stagione potrebbero trovare compimento. Il Milan dal canto suo aspetta, di certo non avrebbe dispiacere se Pioli si accasasse subito altrove, potendo così risparmiare l’ultimo anno di contratto del tecnico, pari a poco più di 4 milioni. Ancora cinque giornate di campionato e poi la verità sarà svelata.

