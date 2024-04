Cardinale, dopo il derby perso così male, ha in mente una rivoluzione. Nessuno è più sicuro di far parte del Milan dell’anno prossimo.

Cardinale aveva annunciato mesi fa di voler stravolgere il Milan. Il primo passo è stato senza dubbio quello di promuovere Zlatan Ibrahimovic a suo “vice” e “voce” in società in sua assenza. Lo svedese ha già iniziato a muovere i primi passi nel nuovo ruolo, seguendo le direttive di rinnovamento dettate dal proprietario americano. Il derby perso, per l’ennesima volta, e tutto ciò che ne è derivato, obbliga Cardinale a premere sul pulsante “start” e rinnovare il Milan. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, descrive quelli che potrebbero essere gli scenari futuri, scenari in cui nessuno ha il posto garantito nel nuovo Milan.

Casa Milan

Capitolo allenatore

Il primo nodo da sciogliere e dubbio da dirimere è certamente quello legato all’allenatore. L’unica certezza al momento è che Pioli non siederà più sulla panchina rossonera, a dispetto di quanto dichiarato da Furlani nell’immediato post derby. Seguiranno nelle prossime ore – scrive la rosea – incontri con Ibra, Moncada e Furlani. Quest’ultimi presenteranno le loro relazione a Cardinale che dovrà poi prendere una decisione in merito. Nelle mani del proprietario del Milan passeranno tutte le scelte del prossimo futuro, dalle quali dipenderanno le sorti della squadra.

Capitolo giocatori

Anche i calciatori sarebbero sulla graticola. La rivoluzione di Cardinale potrebbe investire anche loro. I big – scrive la Gazzetta – non sarebbero più certi di restare al Milan che testualmente recita: “nessuno sarebbe più sicuro del posto“. Ovviamente perché partano occorreranno offerte e cifre congrue. L’aria che tira attorno al Milan parla di rivoluzione, rinnovamento, in ogni angolo e meandro societario e sportivo.

