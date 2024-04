Il Giudice Sportivo ha squalificato per due turni di campionato Calabria, graziato invece Theo con un solo turno.

Il derby ha lasciato scorie, non solo dal punto di vista del punteggio e nell’umore. Il Milan termina infatti la partita in 9 uomini, Calabria e Theo perdono la testa e reagiscono di frustrazione a quanto il campo stava offrendo come verdetto. Piove sul bagnato in casa Milan considerando inoltre che i due terzini, per ovvie ragioni, non potranno esserci contro la Juventus a Torino, dove tra l’altro non potrà giocare nemmeno Tomori per somma di ammonizioni. La sentenza del Giudice Sportivo, arrivata oggi, suona come l’ennesima mazzata per i colori rossoneri.

Davide Calabria

Il verdetto

Mano pesante del Giudice Sportivo che, al termine della 33° giornata di campionato ha emesso i propri verdetti. Davide Calabria è stato squalificato per due turni, saltando così la Juventus a Torino e il Cagliari a San Siro. Questa la motivazione: “per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria”. Graziato invece Theo che rimedia una sola giornata di squalifica. Questa la motivazione: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo”.

A Torino in emergenza totale

L’assenza forzata di pezzi preponderanti della difesa complica notevolmente i piani del tecnico Stefano Pioli per la prossima partita contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Senza Pierre Kalulu, e con lo stato di forma di Simon Kjaer ancora incerto, Pioli si trova a dover rimodulare la difesa. Mattia Gabbia e Malick Thiaw sono attualmente le uniche opzioni centrali disponibili, mentre Alessandro Florenzi dovrebbe occupare una delle posizioni sugli esterni, con l’altra che potrebbe vedere un duello tra Samuele Terracciano e Yunus Musah.

