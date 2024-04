Adli ai microfoni di SportMediaset lancia un messaggio molto chiaro alla società: se vuole vincere abbiamo bisogno di giocatori forti.

Yacine Adli è il beniamino del pubblico rossonero. I tifosi del Milan hanno distinto in lui i caratteri e le sembianze del milanismo. Motivo per il quale nella passata stagione ne invocano l’impiego, accusando Pioli di non considerarlo quanto avrebbe dovuto e meritato il francese. Le cose in questa stagione sono decisamente cambiare, Adli è stato impiegato e pure con buona continuità dimostrando di poter valere il Milan. Dopo la rovinosa e sanguinante sconfitta nel derby, il francese ci mette la faccia e lancia un messaggio chiarissimo alla proprietà per il futuro.

La società vuole vincere?

Yacine Adli, ai microfoni di SportMediaset, dimostra di voler guardare già avanti, al futuro. E’ certamente questo il miglior atteggiamento da avere dopo quanto accaduto nel derby. Il francese ha pronta la ricetta per tornare in vetta al campionato e lancia un messaggio alla proprietà: “Il nostro progetto è basato su più anni ed è ancora lungo ma dobbiamo fare molto di più. Se la società vuole vincere dobbiamo avere una squadra forte, abbiamo bisogno di giocatori forti”.

I piani della società

Furlani dopo il derby in tal senso è stato chiaro, annunciando le intenzioni della società. L’ad rossonero ha infatti dichiarato di voler fare “la squadra per vincere, questo era l’obiettivo l’estate scorsa e lo è anche questa estate. Non si riesce sempre a vincere. Abbiamo fatto una grande rivoluzione della rosa l’estate scorsa, quest’anno sarà un lavoro più leggero. L’obiettivo è sempre quello”. Ha poi aggiunto anche la società è già “al lavoro per la prossima stagione per far sì che sia una stagione di successo”.

