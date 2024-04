Il Milan vuole scegliere in tempi brevi il successore di Pioli. Ibrahimovic ha già in mente chi vorrebbe sulla panchina rossonera.

Il derby è stata la parola fine al rapporto tra Pioli e il Milan. Le strade si separeranno al termine della stagione, non prima però di centrare il secondo posto in campionato. Posizione che sarebbe fondamentale ed unica via per accedere alle finali di Supercoppa Italiana. In casa Milan il tempo delle riflessioni è terminato. E’ arrivato il tempo di stringere e scegliere con decisione l’allenatore del nuovo corso rossonero. Ibrahimovic avrebbe già scelto su chi puntare dalla prossima stagione al posto di Pioli.

Zlatan Ibrahimovic

Il piano di Cardinale

Così come riporta calciomercato.com, Cardinale vorrebbe che i prossimi giorni possano essere propedeutici alla scelta del nuovo allenatore. Sul banco i nomi e le candidature non mancano, anzi. Occorre però restringere il campo ad un massimo di 2-3 profili. Sembra essere questo il piano del proprietario del Milan, così da poter prendere in tempi brevi la decisione finale.

I nomi di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic non perde tempo ed è pronto a rispondere adeguatamente alla richiesta di Cardinale. Calciomercato.com riporta infatti che la rosa dei candidati alla panchina del Milan dello svedese sia già pronta. Ibra vorrebbe un profilo di cui si possa fidare e che, inoltre, avrebbe già conosciuto durante la sua carriera da allenatore. I nomi sono presto fatti e sono: Xavi e Van Bommel. Defilati ma non ancora esclusi dai casting ci sono i nomi di Fonseca e Conceicao. Difficile ormai invece Thiago Motta, ormai prossimo sposo della Juventus.

