Milan in crisi di nervi nel derby: due espulsioni e un’ammonizione cruciale lasciano il Diavolo in difficoltà contro la Juventus.

Il Milan ha affrontato una serata da dimenticare nel derby milanese, conclusosi con una sconfitta per 1-2 che ha regalato lo scudetto all’Inter. Gli ultimi minuti della partita hanno visto il Milan perdere la calma nel tentativo disperato di raggiungere il pareggio. Dopo un periodo già critico, segnato dall’eliminazione dall’Europa League e da prestazioni sotto tono, la tensione ha raggiunto il culmine.

Le conseguenze delle Espulsioni

Il finale infuocato del derby ha portato gravi conseguenze per la squadra rossonera. L’arbitro ha estratto il rosso diretto per Theo Hernandez e Davide Calabria, mentre Fikayo Tomori ha ricevuto un’ammonizione che, trovandosi già sotto diffida, comporta una squalifica automatica. Questi eventi lasciano il Milan in una situazione precaria per la prossima sfida cruciale contro la Juventus.

Theo Hernandez

Sarà un Milan decimato contro la Juventus

L’assenza forzata di pezzi preponderanti della difesa complica notevolmente i piani del tecnico Stefano Pioli per la prossima partita contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Senza Pierre Kalulu, e con lo stato di forma di Simon Kjaer ancora incerto, Pioli si trova a dover rimodulare la difesa. Mattia Gabbia e Malick Thiaw sono attualmente le uniche opzioni centrali disponibili, mentre Alessandro Florenzi dovrebbe occupare una delle posizioni sugli esterni, con l’altra che potrebbe vedere un duello tra Samuele Terracciano e Yunus Musah.

