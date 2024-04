Il proprietario del club rossonero ha assistito al derby dal Meazza e ovviamente non può essere contento di quanto ammirato.

Il Milan dopo un ottimo inizio di 2024 è crollato sul più bello: l’eliminazione dall’Europa League, avvenuta tra l’altro per due sconfitte, ed il sesto derby consecutivo perso hanno sancito di fatto l’esonero di Stefano Pioli.

Stefano Pioli

Il casting

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui tantissimo profili accostati al Milan per la successione del tecnico parmense. Le voci sono tantissime e corrono irrefrenabili ma al momento sembra che la dirigenza stia valutando i nomi di Julen Lopetegui che è svincolato, Paulo Fonseca del Lille, Christophe Galtier dell’Al Duhail e Marcelo Gallardo dell’Al-Ittihad. La rosea aggiunge un nome mai menzionato prima: si tratta di Domenico Tedesco, allenatore italiano che è molto giovane ma ha già una grande esperienza europea avendo allenato tra le altre Schalke 04, Lipsia e Spartak Mosca. Attualmente è sotto contratto con la nazionale belga fino al 2026.

Le modalità ed il timing della decisione finale

Sulla scelta del prossimo allenatore avrà voce in capitolo la dirigenza al completo: Zlatan Ibrahimovic avrà un certo peso ma la decisione finale verrà presa da Gerry Cardinale dopo che si sarà confrontato con lo svedese, con Geoffrey Moncada e con l’area finanziaria capeggiata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. La scelta finale non è attesa a breve ma non si andrà neanche troppo in avanti col tempo; c’è ancora una stagione da finire ed un secondo posto da blindare.

L’articolo Cardinale è deluso e pronto alla rivoluzione, per la panchina spunta anche Tedesco proviene da Notizie Milan.

