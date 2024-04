Il clima all’interno del club rossonero al momento è estremamente cupo ma le decisioni riguardanti la campagna acquisti verranno prese a mente fredda.

Il Milan aveva in mente, come ammesso dall’amministratore delegato Giorgio Furlani non più di qualche settimana fa, di fare un restyling poco massiccio della rosa, soprattutto se si pensa a quanto avvenuto la scorsa estate. Le cose però potrebbero cambiare da qui a qualche mese.

Furlani Milan

Tutti in bilico

Sebbene l’elevatissimo numero di goal subiti non possa ascriversi solamente al reparto difensivo ma a tutta la squadra in generale, sotto accusa è finito il rendimento di molti difensori. La Gazzetta dello Sport sostiene che al momento non si può dare per certa la conferma di nessun elemento della difesa attuale del Milan, neanche di Fikayo Tomori. L’inglese ha segnato nel derby ma prima della rete, rivelatasi poi inutile, è stato sì sfortunato ma anche molle in marcatura su Marcus Thuram: il figlio d’arte ha segnato quello che è stato il goal Scudetto dell’Inter. Si può dire che l’ex Chelsea in stagione sia stato il migliore tra i componenti del reparto arretrato ma il suo rendimento è stato comunque molto al di sotto della stagione del diciannovesimo Scudetto. Thiaw e Kalulu hanno deluso ampiamente ma il tedesco potrebbe avere altre chance, per il resto molto dipenderà dalle offerte che arriveranno; di sicuro andrà via Kjaer a cui non verrà rinnovato il contratto.

Scenari futuri

Si prevedono cambiamenti in tutti i reparti: il grande acquisto avverrà in attacco ma a centrocampo potrebbe partire quello che fu un totem, ovvero Bennacer.

