I rossoneri cambieranno molti volti nell’organico che inizierà la prossima stagione: c’è grande attesa per capire chi sarà il nuovo numero 9.

Il Milan esce con le ossa rotte dagli ultimi 10 giorni: le due sconfitte con la Roma e quella nel derby, la sesta consecutiva contro l’Inter, hanno messo la parola fine al progetto di Stefano Pioli.

Viktor Gyokeres

Il budget da investire

I rossoneri ritoccheranno l’organico della Prima Squadra in maniera forse anche massiccia per cercare di azzerare il grande distacco venutosi a creare con i nerazzurri. Il grande investimento avverrà in attacco. Salvo clamorose cessioni di big al momento non in cantiere, la spesa dovrebbe attestarsi sui 50 milioni di euro.

I papabili

La dirigenza da mesi se non da anni sta valutando tantissimi profili in giro per l’Europa, la Gazzetta dello Sport fa il punto su ogni singolo nome cercato dal Milan. La rosea non stabilisce una gerarchia: nella lista dei dirigenti sicuramente figura Joshua Zirkzee del Bologna. Solo il Bayern Monaco può comprarlo per 40 milioni di euro per via di accordi pregressi: per tutte le altre squadre la valutazione cresce almeno di una decina di milioni. Benjamin Sesko del Lipsia è il più giovane dei nomi valutati e costa intorno ai 50 milioni; Jonathan David del Lille potrebbe costare molto meno per via del contratto in scadenza nel 2025 mentre Santiago Gimenez del Feyenoord e Viktor Gyokeres dello Sporting CP potrebbero costare già troppo per le casse rossonere. La decisione finale potrebbe arrivare addirittura anche prima dell’altra scelta fondamentale per il futuro del Milan, ovvero quella del nuovo allenatore.

L’articolo Milan: il punto su Zirkzee, Sesko, Gyokeres, David e Gimenez proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG