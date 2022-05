Mancano pochi giorni, forse poche ore e finalmente si conoscerà il futuro di Kylian Mbappé: il francese è conteso da PSG e Real Madrid.

Sono ore frenetiche sul fronte Kylian Mbappé, l’attaccante ha il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain e recentemente ha rifiutato offerte di molte big che ovviamente hanno fiutato l’affare a zero. Da gennaio le voci più forti indicavano un suo futuro al Real Madrid ma stamattina arriva una clamorosa indiscrezione.

Leonardo

Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela che l’ex Monaco potrebbe firmare il rinnovo col club francese: alla base della decisione motivi non solo economici, sarebbero infatti intervenute persone per lui molto influenti che gli avrebbero consigliato di restare in Francia. Mbappé aveva da tempo un accordo solamente verbale coi Blancos: possibile che la decisione finale venga comunicata al termine di PSG-Metz di domani sera.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG