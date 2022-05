L’addio di Federico Bernardeschi alla Juventus lascia spazio di un lordo percepito di 7,4 milioni di euro. Ecco la situazione.

La Juventus con la decisione di non rinnovare Bernardeschi, decide di cambiare quasi tutto il suo reparto offensivo. L’esterno ex Fiorentina, ha avuto un impatto per 15,3 milioni di euro. Per un ammortamento di 7,9 milioni e uno stipendio lordo di circa 7.4 milioni di euro con un netto di 4 milioni di euro.

Il classe 1994 dovrà quindi trovarsi un altro club ma difficilmente riuscirà a percepire l’ingaggio avuto fino a questo momento nel team bianconero. Recentemente il procuratore Pastorello ha affermato che il giocatore accetta solo top club e trattamento da titolare.

Si spalancano quindi le porte ad un acquisto di livello per la rosa di Max Allegri, Perisic a parametro zero potrebbe sostituirlo ma parlando di cifre sui 6 milioni di euro netti si andrebbe ad aumentare l’impatto nei conti della squadra zebrata.

