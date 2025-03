Atteso a San Siro il prossimo obiettivo di mercato: l’Inter riuscirà a portarlo a casa con lo sconto?

La prossima gara contro i friulani sarà molto utile anche ai dirigenti che avranno sottocchio un possibile acquisto futuro.

Nel prossimo turno di campionato, l’Inter affronterà l’Udinese in una sfida che avrà una valenza strategica anche per il futuro della difesa nerazzurra; è quanto sottolinea il Corriere dello Sport. A San Siro, occhi puntati su un talento che potrebbe entrare a far parte della rosa. Jaka Bijol, difensore sloveno classe 1997, è già da tempo nel mirino dei dirigenti dell’Inter, che lo hanno seguito anche nei precedenti incontri contro la squadra friulana. Il ragazzo, che ha già accumulato esperienza in Italia con l’Udinese, potrebbe essere il rinforzo ideale per il reparto arretrato della squadra di Inzaghi, ma non è certamente l’unico nome valutato in difesa.

I numeri di un difensore di qualità

Bijol, dopo le esperienze in Germania con l’Hannover e in Russia con il Cska Mosca, ha trovato in Udine la sua dimensione ideale. Le sue caratteristiche fisiche e la sua lettura del gioco lo rendono un difensore perfetto per una squadra che gioca con una difesa a tre. Inoltre, l’esperienza internazionale con la Slovenia lo ha messo ulteriormente in luce. La nazionale slovena, che oggi si prepara ad affrontare la Slovacchia nei playoff di Nations League, ha beneficiato della solidità difensiva del giocatore, che ha mantenuto la porta inviolata nella gara di andata. Un difensore completo, dunque, ma il costo della sua eventuale acquisizione potrebbe rappresentare un ostacolo importante per l’Inter.

Le condizioni del possibile affare

L’Udinese, forte del contratto in scadenza nel 2027, ha messo un prezzo elevato sul cartellino di Bijol e chiede almeno 20 milioni di euro. La cifra potrebbe sembrare alta, ma l’Inter sta cercando di trattare per ottenere uno sconto. La trattativa potrebbe dipendere dalla formula con cui verrà proposta l’offerta: si potrebbero inserire contropartite o bonus legati a obiettivi facilmente raggiungibili.

Leggi l’articolo completo Atteso a San Siro il prossimo obiettivo di mercato: l’Inter riuscirà a portarlo a casa con lo sconto?, su Notizie Inter.