Inter, già deciso il futuro di Acerbi: gli scenari

Il destino di Acerbi all’Inter sembrava ormai segnato, ma una serie di sviluppi inaspettati potrebbe cambiare tutto: quali sono le opzioni sul tavolo per il difensore?

Fino a poco tempo fa, il futuro di Francesco Acerbi con l’Inter sembrava quasi segnato. Nella prima parte della stagione il suo rendimento è stato spesso influenzato da infortuni e perciò la sua permanenza nel club sembrava essere in bilico. La gestione dei contratti “in scadenza”, come quello del difensore, ha creato incertezze riguardo al suo ruolo in squadra. Sembrava si stesse per arrivare ad un addio: pesavano l’età avanzata dell’ex Lazio e il suo percorso con la pubalgia che lo aveva costretto a diversi stop. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello del suo collega De Vrij. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

Una nuova strategia per i rinnovi

Marotta e Ausilio in precedenza hanno messo in atto una strategia che ha coinvolto non solo Acerbi, ma anche gli altri giocatori il cui contratto sarebbe scaduto a breve. La linea adottata per il rinnovo fino al 2026 prevede l’inserimento di una clausola che consente alla società di rescindere l’accordo prima della scadenza naturale, a fronte del pagamento di una penale. Questo approccio si è rivelato particolarmente utile per il difensore, soprattutto in vista della partecipazione dell’Inter al Mondiale per club, che avverrà a cavallo del 30 giugno. L’idea di mantenere Acerbi in rosa, almeno fino alla fine della stagione successiva, sembra essere una mossa ponderata.

Acerbi resta all’Inter: la sorpresa del 2025

Nonostante le difficoltà iniziali, Acerbi ha saputo guadagnarsi la fiducia di Simone Inzaghi. Dopo aver superato i suoi problemi fisici, è diventato un pilastro della difesa nerazzurra. La sua esperienza è stata fondamentale in diverse partite cruciali, come quella contro l’Atalanta e il Napoli, dove ha annullato avversari del calibro di Lukaku e Haaland. Grazie alla sua solidità e al suo leadership in campo, Acerbi sembra destinato a restare anche nella prossima stagione: ne è convinta Inter Live.

Leggi l’articolo completo Inter, già deciso il futuro di Acerbi: gli scenari, su Notizie Inter.