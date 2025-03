Inter, il futuro di de Vrij e Acerbi: rinnovo o addio? Il loro agente fa luce sulla vicenda

Il destino di due pilastri della difesa nerazzurra è appeso a un filo. La decisione che l’Inter dovrà prendere potrebbe cambiare tutto per la squadra.

Il campionato di Serie A sta vivendo una stagione molto combattuta, con l’Inter in testa alla classifica e considerata ancora la squadra favorita. Con un organico che rimane uno dei più completi, i nerazzurri si distinguono non solo per la qualità dei giocatori, ma anche per la solidità del gruppo. La continuità di gioco è un fattore determinante, con una squadra che lavora insieme da anni, permettendo a Simone Inzaghi di plasmare un sistema efficace. L’agente FIFA Federico Pastorello ha detto la sua a margine dalla partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi: il procuratore sostiene che il Napoli e l’Atalanta, anche se lontani, sono ancora in corsa, e la lotta per il titolo potrebbe prolungarsi fino alle ultime giornate. La squadra di Inzaghi, infatti, affronta un calendario molto fitto e non solo, con gli impegni europei che potrebbero influenzare il cammino in campionato.

Futuro in discussione per i difensori

Lato mercato, la situazione dei difensori Stefan de Vrij e Francesco Acerbi rimane una delle questioni più delicate in casa Inter. La decisione sul loro futuro dipenderà da una serie di fattori legati alla visione della società, all’opinione dell’allenatore e alle valutazioni dei dirigenti. Secondo Federico Pastorello, entrambi i giocatori stanno dimostrando sul campo di meritare una riconferma, ma la decisione finale non spetta a lui: di certo entrambi sono desiderosi di rimanere.

La decisione dell’Inter sul futuro dei difensori

Federico Pastorello, infine, rivela che, nonostante l’impegno e la determinazione mostrati in campo dai suoi assistiti, la scelta finale sull’eventuale rinnovo o cessione dei due difensori appartiene esclusivamente all’Inter. “Per come stanno giocando credo non ci dovrebbero essere dubbi sul futuro. Aspettiamo la decisione della società, dell’allenatore e dei direttori: spetta a loro visto che le opzioni sono a loro favore, ci sono dei tempi tecnici che andranno rispettati. Però credo che in campo i ragazzi stanno dimostrando di meritare una riconferma, che entrambi vorrebbero. Se poi le decisioni saranno diverse da queste le rispetteremo e comunque sono convinto che i ragazzi ringrazieranno in ogni caso: Stefan è all’Inter da tanti anni, Francesco da un po’ meno ma entrambi hanno vissuto tante soddisfazioni ed emozioni. Sono decisioni che spettano all’Inter e che prenderemo con serenità”; le sue parole.

