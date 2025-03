Inter, un’assenza che cambia tutto: come Inzaghi farà fronte al caos sulle fasce?

I nerazzurri non sono più in emergenza sugli esterni, ma ciò non vuol dire che il peggio sia passato: la situazione resta delicata nelle prossime gare.

In questi giorni interessati dalla pausa per le nazionali, l’Inter si prepara ad affrontare un ciclo di partite estremamente impegnativo che prevede la media di una gara ogni tre giorni. Simone Inzaghi dovrà tra l’altro fare i conti con una rosa decimata anche se si spera di recuperare tutti gli infortunati il prima possibile. A preoccupare è soprattutto l’assenza di Denzel Dumfries, uno degli interpreti più in forma nelle ultime settimane. La sua mancanza è destinata a farsi sentire, considerando il suo impatto nelle dinamiche di gioco della squadra. L’esterno olandese non è l’unico big che preoccupa in vista delle prossime partite.

Il ritorno di Darmian: possibile risorsa

Nonostante l’infortunio di Dumfries, Inzaghi ha qualche motivo di speranza, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Matteo Darmian, che ha subìto un infortunio nelle scorse settimane, è ormai pronto a tornare in gruppo. Secondo le previsioni, il suo rientro potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì, con l’auspicio di tornare a disposizione per la sfida contro l’Udinese a San Siro. Questo ritorno si rivela cruciale per l’Inter, che ha bisogno di soluzioni per far fronte all’emergenza. Darmian è ora pronto a riprendersi la titolarità dopo l’exploit dell’olandese.

Le possibili soluzioni senza Dumfries

Dopo l’Udinese arriverà un derby di Coppa Italia che vedrà con ogni probabilità l’Inter ancora priva dell’olandese. Gli esami strumentali di Dumfries saranno fondamentali per determinare con maggiore precisione i tempi di recupero, ma intanto le opzioni alternative sulla fascia destra sono già in fase di valutazione. Zalewski, che sta recuperando, potrebbe essere impiegato, ma non si esclude nemmeno l’utilizzo di Pavard o Bisseck come esterni, soluzioni già testate in passato.

