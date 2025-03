Inter, sempre più probabile un’altra cessione oltre Frattesi: chi lascerà Milano?

I nerazzurri potrebbero salutare un interprete che non ha rispettato pienamente le aspettative in lui riposte.

Il prossimo mercato estivo potrebbe portare profondi cambiamenti nel centrocampo nerazzurro. Gli equilibri che hanno retto la squadra di Inzaghi fino a questo momento rischiano di subire un’alterazione significativa, soprattutto nelle rotazioni. Alcuni interpreti sono intoccabili, altri invece sembrano meno sicuri del proprio futuro. In questo contesto, l’attenzione si concentra su Kristjan Asllani, un giocatore che potrebbe trovarsi davanti a una scelta difficile nei prossimi mesi. Le sue dichiarazioni recenti stanno facendo parecchio rumore, un dettaglio che non passa inosservato ai dirigenti e agli osservatori del mercato.

La difficile situazione di Asllani in nerazzurro

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’albanese, avverte il Corriere dello Sport. Alla ripresa del campionato, contro l’Udinese, le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto appaiono ridotte, considerando la centralità di Calhanoglu nelle gerarchie di Inzaghi. La sua assenza in Coppa Italia e Champions League, per via della squalifica, complica ulteriormente il suo percorso verso una maggiore continuità. Il tecnico nerazzurro potrebbe concedergli spazio contro il Parma ad aprile, ma le prospettive a lungo termine restano incerte. Nel frattempo, in casa Inter si ragiona su alternative che possano dare nuove soluzioni alla mediana, con profili giovani e di talento nel mirino.

L’Inter si muove sul mercato per il centrocampo

L’idea di un addio di Asllani a fine stagione prende sempre più corpo. Il club sta valutando diversi profili per non farsi trovare impreparato: Nico Paz è visto come un possibile rinforzo come mezzala e quindi non in regia, si segue poi l’evoluzione del già acquistato Petar Sucic, anch’egli mezzala. Se l’albanese verrà ceduto quindi ci vorrà un altro rinforzo ancora visto che anche Frattesi è destinato alla partenza: il croato è visto come successore di quest’ultimo.

Leggi l’articolo completo Inter, sempre più probabile un’altra cessione oltre Frattesi: chi lascerà Milano?, su Notizie Inter.