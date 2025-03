Lautaro, il recupero nasconde un rischio? L’Inter deve prendere una decisione delicata

I nerazzurri aspettano impazienti novità sul capitano: quella di domani sarà una giornata molto importante.

Lautaro Martinez è rientrato a Milano con un obiettivo chiaro: tornare in campo il prima possibile. Il capitano nerazzurro ha iniziato immediatamente la fase di riabilitazione ad Appiano Gentile, sottoponendosi a terapie mirate per smaltire il problema muscolare accusato contro l’Atalanta e poi ravvisato dagli esami strumentali svolti in nazionale. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra non sembra allarmare particolarmente lo staff medico dell’Inter, ma i prossimi giorni saranno decisivi per stabilire i tempi esatti di recupero; è quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Le condizioni del numero 10 non sono certamente l’unico problema che invade la mente di Inzaghi.

Un’assenza che pesa enormemente

L’Inter sa che ogni giorno senza Lautaro è un problema, perché il suo impatto sulla squadra va oltre i semplici numeri. La sua presenza in campo è un moltiplicatore di soluzioni per i compagni: aiuta Thuram a esprimersi al meglio, facilita la costruzione del gioco e offre a Inzaghi una sicurezza che nessun altro attaccante in rosa garantisce. L’assenza forzata contro l’Udinese non spaventa più di tanto, ma la prospettiva di non averlo al meglio nelle settimane decisive della stagione è un’ombra che preoccupa il mondo nerazzurro. La semifinale di Coppa Italia e, soprattutto, il quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco sono appuntamenti troppo importanti per rinunciare a un leader come lui. Lautaro ha già dimostrato in passato di sapersi rialzare rapidamente, ma questa volta dovrà scegliere con attenzione quando e come tornare, per evitare di compromettere il sogno più grande dell’Inter.

L’Inter tra prudenza e necessità

Lo staff tecnico e medico segue con estrema cautela l’evoluzione della situazione, consapevole che forzare il rientro potrebbe avere conseguenze indesiderate: il suo recupero deve essere gestito con intelligenza. L’Inter ha bisogno del suo contributo, ma anche di evitare ricadute in un momento cruciale della stagione. Le gare in programma ad aprile richiedono la migliore condizione fisica da parte di tutti, soprattutto da chi, come Lautaro, ha accumulato molti minuti in campo. Inzaghi, che già deve fare i conti con una panchina corta nel reparto offensivo, dovrà scegliere se puntare sul suo recupero lampo o preservarlo per gli impegni successivi. Il derby con il Milan potrebbe essere la prima occasione per rivederlo in campo, ma la priorità resta la sua piena efficienza per le partite decisive della stagione.

