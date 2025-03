L’Inter può cedere Frattesi alla diretta rivale: cosa si nasconde dietro questo cambio di veduta

Frattesi ora può lasciare veramente Milano nell’ambito di un’operazione che potrebbe sconvolgere il mercato dell’Inter.

Davide Frattesi sembra indiziato a lasciare l’Inter la prossima estate dopo non esserci riuscito lo scorso inverno. Il centrocampista dell’Inter è scontento del suo ruolo in nerazzurro e, secondo le ultime indiscrezioni, piace molto ad Antonio Conte, tecnico del Napoli. Il club azzurro sta cercando un centrocampista che possa aggiungere qualità e quantità al suo reparto mediano, e Frattesi sembra corrispondere perfettamente al profilo richiesto. La mezzala italiana non sembra essere l’unico interista in uscita. Sebbene il giocatore sogni un ritorno alla Roma, il Napoli potrebbe rappresentare una destinazione interessante, soprattutto se l’affare coinvolgesse una contropartita gradita ai nerazzurri.

I piani di Inzaghi

Secondo Tuttosport se gli azzurri tornassero alla carica per l’ex Sassuolo, l’Inter risponderebbe chiedendo in cambio Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è da tempo nel mirino di Simone Inzaghi, che lo considera un elemento ideale per il suo sistema di gioco. Raspadori, già campione d’Europa con l’Italia, è un giocatore che può coprire diversi ruoli in attacco, tra cui quello di seconda punta o trequartista nel 3-4-1-2. Inzaghi sta cercando un’alternativa che possa portare freschezza e qualità nel reparto offensivo, e Raspadori sembra avere le caratteristiche giuste per adattarsi perfettamente alle esigenze della squadra. L’idea di un giocatore versatile, in grado di dare una mano anche come supporto a Lautaro Martinez e Thuram, potrebbe essere determinante per rinforzare l’attacco dell’Inter.

Un possibile scambio conveniente

Lo scambio Frattesi-Raspadori potrebbe risultare vantaggioso per entrambe le squadre. Il Napoli, grazie alla cessione del giovane attaccante, potrebbe rafforzare il centrocampo con Frattesi, che a sua volta darebbe all’Inter l’opportunità di portare a Milano un attaccante versatile e di qualità. Inoltre, entrambi i giocatori sono giovani e ancora in forte crescita, il che rende l’affare interessante anche per una prospettiva a lungo termine.

