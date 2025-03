Il lungo stress test di Acerbi: Inzaghi alle prese con un gran dilemma

Il difensore centrale italiano è tornato in grande spolvero, però per ovvie ragioni, non potrà giocare tutte le prossime partite.

Dopo le tante gare saltate nella prima parte di questa stagione per infortunio, Francesco Acerbi ha dimostrato di essere tornato in grande forma. Il centrale difensivo dell’Inter ha ripreso a dominare in tutte le partite disputate, regalando prestazioni di alto livello. La sua abilità nel marcare i centravanti avversari lo ha reso indispensabile per Inzaghi, che sta valutando come gestirlo al meglio nelle prossime gare. Nonostante il recupero, l’allenatore nerazzurro sa quanto sia importante preservarlo, soprattutto in vista degli impegni contro attaccanti di calibro. Acerbi, infatti, è il difensore perfetto per affrontare sfide impegnative come quelle contro centravanti fisici e tecnici: le sue ottime prestazioni potrebbero però aver complicato non poco i piani della dirigenza.

Inzaghi e la gestione delle risorse

Il ritorno in forma di Acerbi non è l’unico fattore che Inzaghi deve bilanciare nella sua Inter. La squadra sta attraversando un periodo brillante, ma l’allenatore sa bene che la gestione delle risorse è fondamentale per mantenere alti i livelli di competitività. Dopo aver visto come Calhanoglu ha risposto alle rotazioni, Inzaghi intende applicare lo stesso approccio anche con altri giocatori chiave. La gestione oculata dei minuti di gioco, soprattutto per chi rientra da infortuni, si sta rivelando decisiva.

L’importante strategia di rotazione e l’esempio Acerbi

Le rotazioni non riguardano solo Acerbi, ma l’intero gruppo. La vera sfida per Inzaghi è riuscire a sfruttare le risorse della squadra senza sacrificare il rendimento complessivo. Il tecnico sa che Acerbi è il suo difensore più esperto e quindi sarebbe importantissimo averlo a disposizione in partite contro attaccanti di grande qualità, come Lucca, Gimenez e Kane. Inizialmente, il piano prevedeva di alternare il centrale in base agli impegni, ma Inzaghi si trova ora di fronte a una nuova necessità: non rinunciare mai a un difensore così importante quando la partita richiede la sua presenza in campo. Il match col Parma, in questo senso, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la partita giusta per un’eventuale pausa.

Leggi l’articolo completo Il lungo stress test di Acerbi: Inzaghi alle prese con un gran dilemma, su Notizie Inter.