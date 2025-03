Inter, c’è un ostacolo che nessuno aveva considerato per il colpo in attacco

Santiago Castro incanta la Serie A e l’Inter lo segue da vicino ma assicuraselo potrebbe non essere per nulla facile.

Santiago Castro continua a stupire con prestazioni di alto livello. L’attaccante argentino, arrivato in estate al Bologna, ha rapidamente conquistato un ruolo di primo piano nella squadra di Vincenzo Italiano. La sua capacità di adattarsi alla Serie A, unita a una freddezza sotto porta non comune per un giocatore della sua età, lo ha reso uno dei prospetti più interessanti del campionato. La recente convocazione con la Nazionale argentina ha dato ulteriore slancio alla sua carriera, rafforzando la percezione di un giocatore destinato a grandi palcoscenici. Anche l’Inter è rimasta colpita dalle sue prestazioni e vorrebbe che fosse uno dei tanti volti destinati a cambiare la squadra di Inzaghi dalla prossima estate.

Diverse squadre pronte a farsi avanti

Le qualità di Castro non sono passate inosservate e stanno attirando l’interesse di diversi top club. La Juventus ha mostrato un forte apprezzamento per il talento del Bologna e sta valutando la possibilità di inserirlo nel proprio progetto per il futuro. Anche il Napoli segue con attenzione gli sviluppi della situazione, con la necessità di rinnovare il reparto offensivo per la prossima stagione. All’estero, diversi club di Premier League e Liga monitorano il giocatore, pronti a cogliere l’opportunità di strapparlo al calcio italiano. L’Inter, da tempo sulle sue tracce, ha già mosso i primi passi per sondare la disponibilità del Bologna a trattare.

L’Inter deve superare una forte concorrenza e non solo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Bologna valuta Castro almeno 40 milioni di euro, una cifra che restringe il numero di potenziali acquirenti. L’Inter, interessata a portarlo a Milano per rinforzare il reparto offensivo, dovrà affrontare una concorrenza serrata sia in Italia sia in Europa. Juventus e Napoli restano alla finestra, pronte a inserirsi nella corsa, mentre club stranieri potrebbero presentare offerte difficili da rifiutare. Il mercato si preannuncia acceso, con l’Inter che studia la strategia migliore per regalarsi un attaccante dal futuro assicurato.

Leggi l’articolo completo Inter, c’è un ostacolo che nessuno aveva considerato per il colpo in attacco, su Notizie Inter.