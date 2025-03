Inter, obiettivo a sorpresa: un colpo in arrivo dai bianconeri?

L’Inter guarda al mercato estivo e un nome inaspettato dalla Premier League potrebbe entrare nei radar nerazzurri.

L’Inter si prepara ad affrontare un finale di stagione ricco di sfide, con l’obiettivo di chiudere al meglio in campionato e nelle coppe. Oltre agli impegni attuali, la società sta già lavorando per costruire una rosa ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che subirà modifiche è il centrocampo: la dirigenza potrebbe operare in uscita per poi investire su profili più adatti alle esigenze di Simone Inzaghi.

Il talento inglese che intriga l’Inter

I nerazzurri valutano di incassare tra i 25 ed i 30 milioni di euro per poi reinvestirli in diverse alternative per rinnovare il reparto. L’idea è quella di inserire un centrocampista con più fisicità e duttilità tattica, in grado di offrire maggiore protezione alla difesa e qualità nella gestione del pallone. In questa ricerca, lo sguardo della dirigenza si è posato sulla Premier League, un mercato sempre più osservato dal club. Tra i giovani che stanno emergendo, c’è un nome che ha attirato particolare attenzione per le sue caratteristiche e il suo potenziale di crescita.

Inter, occhi su Miley del Newcastle

Secondo Inter Live, Lewis Miley, centrocampista classe 2006 del Newcastle, è uno dei profili seguiti con interesse. Nonostante la giovane età, ha già collezionato diverse presenze in Premier League, mettendo in mostra qualità che potrebbero adattarsi perfettamente alla Serie A. Alto 190 centimetri, possiede una struttura fisica imponente, un’ottima visione di gioco e capacità nel recupero del pallone. La valutazione del suo cartellino è già salita oltre i 20 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe inserirlo nei propri piani soprattutto se Asllani dovesse partire. Miley ha già iniziato ad arricchire il suo palmarès, avendo contribuito alla vittoria della Carabao Cup con il Newcastle.

