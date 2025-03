Inter, il vero rischio su Frattesi non riguarda il mercato

Il futuro di Frattesi all’Inter è sempre più incerto, ma non è solo il mercato a preoccupare.

La vittoria contro l’Atalanta ha portato una carica di entusiasmo in casa Inter. La partita, che sulla carta poteva sembrare complicata, ha permesso addirittura di accrescere il vantaggio sulle dirette concorrenti nella classifica di campionato. Ora, con la sosta per le nazionali, l’obiettivo principale diventa recuperare i giocatori infortunati e prepararsi al meglio per gli impegni futuri. La squadra ha dimostrato di essere in crescita e pronta a lanciarsi verso un finale di stagione entusiasmante, su tutti i fronti. Ovviamente però non si è fatto ancora nulla in stagione e il prossimo mese sarà molto molto importante: Inzaghi nelle prossime settimane dovrà essere bravo a gestire un problema non da poco.

Frattesi, un futuro incerto all’Inter

Il futuro di Davide Frattesi è sempre più lontano dall’Inter. La mezzala, che ultimamente ha avuto diversi problemi fisici, non è riuscita a esprimere la continuità che ci si aspettava. Nonostante qualche buon momento, come la prestazione contro l’Empoli, la sua stagione non è decollata come avrebbe voluto. Il mercato gennaio lo ha visto protagonista di trattative con la Roma poi non concretizzate. Anche dall’estero, il Tottenham lo segue da tempo: la prossima estate dovrebbe essere quella dei saluti.

Frattesi verso l’addio: la strategia di Inzaghi per l’ultimo periodo

Nonostante la scollatura tra il giocatore e il progetto Inter sembri sempre più evidente, l’allenatore ha cercato di motivarlo, concedendogli spazio anche nelle partite più importanti. Frattesi, come evidenzia Inter Live, è ancora un elemento a disposizione e il club non ha intenzione di svenderlo. La strategia di Inzaghi sembra essere chiara: sfruttarlo al massimo nel breve periodo per aumentare la sua valutazione economica e per spingere la squadra verso gli obiettivi stagionali. L’addio a fine stagione, dopo il Mondiale per club, appare sempre più probabile, ma per ora il focus rimane sul rendimento sul campo.

