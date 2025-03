Nuova idea per l’Inter: il vice-Dumfries può arrivare dalla Bundesliga

L’Inter cerca rinforzi sulla fascia destra e spunta una pista inaspettata: un talento dal campionato tedesco potrebbe rivelarsi la soluzione ideale.

L’Inter guarda già alla prossima stagione con la volontà di migliorare la rosa in doversi ruoli. L’attenzione è puntata soprattutto sulle fasce, dove gli infortuni hanno complicato il lavoro di Simone Inzaghi. La situazione più delicata riguarda il lato destro, dove l’assenza di alternative sta costringendo a soluzioni di emergenza. La dirigenza nerazzurra sta quindi valutando diverse opzioni per regalare all’allenatore un rinforzo affidabile e funzionale alla sua idea di gioco.

Un giovane talento in rampa di lancio

Tra i nomi presi in considerazione per la fascia destra c’è un profilo che potrebbe sorprendere molti. Si tratta, secondo Inter Live, di Joe Scally, laterale del Borussia Mönchengladbach, capace di giocare in un 3-5-2 grazie alla sua duttilità tattica. Cresciuto nel New York City, è sbarcato in Germania per una cifra irrisoria e, dopo un periodo di adattamento, è riuscito a imporsi nel campionato tedesco. Il classe 2002 ha collezionato presenze importanti e dimostrato una crescita costante, tanto da guadagnarsi un ruolo stabile nella formazione titolare del Borussia. Con un contratto fino al 2027, il suo valore di mercato è in ascesa e si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Oaktree apre le porte a un colpo a stelle e strisce

L’Inter potrebbe avanzare un’offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, cercando di convincere il Borussia a trattare. Non è ancora stata avviata alcuna trattativa, ma il profilo di Scally intriga anche per un altro motivo. Oaktree, il fondo che detiene le quote di maggioranza dell’Inter, potrebbe vedere nell’acquisto di un talento americano un’opportunità strategica per espandere il brand nerazzurro negli Stati Uniti. Il mercato a stelle e strisce è in forte crescita e avere un giocatore statunitense in rosa potrebbe portare benefici anche dal punto di vista commerciale.

