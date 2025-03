Inter: un’opportunità dalla Germania, sarà davvero il colpo giusto?

Un difensore di grande esperienza potrebbe cambiare casacca, ma l’Inter è pronta ad accoglierlo?

L’Inter sta preparando una piccola rivoluzione sul mercato la prossima estate. La nuova proprietà ha fatto sapere che l’obiettivo è abbassare l’età media della squadra e ridurre il monte ingaggi. Oaktree è disposta a investire, ma le risorse saranno concentrate su giocatori giovani, pronti ad inserirsi in una squadra che punta a rimanere ai vertici del calcio europeo. L’intenzione è chiara: il club nerazzurro vuole costruire una rosa più dinamica e con un potenziale di crescita. Sarà fondamentale un equilibrio tra costi contenuti e qualità immediata sul campo.

Il Borussia Dortmund come punto di riferimento

Le strategie di mercato dell’Inter potrebbero incrociarsi con quelle del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha sempre puntato sui giovani talenti, ma sta anche considerando di sfoltire la rosa, con alcuni giocatori esperti pronti a lasciare la Bundesliga. Sebbene non ci siano stati recenti affari tra le due squadre, il Dortmund potrebbe diventare una risorsa per i nerazzurri. I giocatori più esperti, ormai fuori dal progetto del club tedesco, potrebbero aprire nuovi scenari sul mercato per l’Inter, che sta cercando opportunità per rinforzare la sua difesa.

Un’opportunità per l’Inter?

Uno dei giocatori più discussi in uscita dal Borussia Dortmund è Niklas Sule. Fino a poco tempo fa, era considerato uno dei migliori difensori centrali in Europa, grazie alla sua imponente fisicità e alle sue doti nel gioco aereo. Tuttavia, la sua carriera sembra aver preso una piega diversa. Con soli otto gettoni in Bundesliga quest’anno, il difensore non è più il protagonista che era in passato. Il suo contratto scade nel 2026, ma, secondo Inter Live, una partenza a fine stagione potrebbe essere un’opportunità per i nerazzurri. La sua valutazione è scesa, e per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero portarlo a Milano. Nonostante ciò, l’affare resta complesso, poiché l’Inter punta su un difensore giovane che possa crescere e aumentare il proprio valore.

