Inter, Inzaghi ha stregato la Premier e potrebbe lasciare: il piano B di Marotta non è Allegri

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è incerto. Le sirene della Premier League si fanno sempre più forti.

L’Inter ha un vantaggio significativo sulla seconda in classifica, un margine che non si vedeva da tempo ma guai a pensare che questi 3 punti in più sul Napoli possano bastare per bissare lo scudetto della passata stagione. La squadra di Simone Inzaghi è l’unica ancora impegnata su tre fronti, con la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League nel mirino. Questo stato di forma rende ancora più impressionante la stagione in corso, con i nerazzurri che sembrano pronti a lanciarsi verso un’impresa storica. Il sogno di un Triplete, come quello conquistato nel 2010, ha riacceso la passione dei tifosi e l’attenzione degli addetti ai lavori: non mancano però i problemi.

Simone Inzaghi sotto la lente della Premier League

Simone Inzaghi continua ad essere un allenatore sotto osservazione, anche all’estero. Dopo essere stato messo in discussione due anni fa, il tecnico piacentino ha saputo reagire e portare la squadra fino alla finale di Champions League, vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Ora, nonostante alcune critiche in merito alle sconfitte nei big match, il suo lavoro è riconosciuto anche dalle ricche società della Premier League, che lo corteggiano. Le voci che parlano di un possibile addio di Inzaghi all’Inter stanno guadagnando terreno.

Vincenzo Italiano, il piano B di Marotta

In caso di addio di Inzaghi, secondo Inter Live, la dirigenza avrebbe già un piano B ben definito: Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna, che ha conquistato attenzione grazie al suo lavoro con Spezia e Fiorentina, sta dimostrando di poter gestire una squadra di livello. Nonostante una partenza difficile dovuta a cambiamenti nella rosa e un nuovo approccio tattico, ora la squadra vola. Italiano potrebbe essere il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Inzaghi, qualora quest’ultimo decidesse di accettare una proposta allettante dalla Premier.

