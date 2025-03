Inter: il talento non riesce a sbocciare, pronta una scelta forte?

I nerazzurri si sono mossi abbastanza bene sul mercato nelle ultime stagioni ma un colpo non è riuscito ancora a rendere per come ci si aspettava.

La stagione dell’Inter sembra aver trovato la giusta strada. Con il recente successo contro l’Atalanta, abbinato al pareggio del Napoli contro il Venezia, i nerazzurri si sono distaccati dalle rivali in classifica. La squadra di Simone Inzaghi sta dimostrando una forza impressionante, e ora la lotta per lo Scudetto si fa ancora più interessante. Ma la squadra non si ferma qui. Le ambizioni vanno oltre il campionato, e l’Inter è ancora in corsa per la Coppa Italia, dove dovrà affrontare il Milan, e per la Champions League, con il Bayern Monaco come prossimo avversario; il tutto nonostante un’emergenza da fronteggiare.

Le sfide sul mercato e in difesa

Nonostante l’ottimo momento della squadra, la dirigenza nerazzurra è consapevole delle aree da migliorare. La difesa, in particolare, sembra essere il reparto su cui concentrarsi, soprattutto a causa dell’età avanzata di alcuni giocatori chiave. Acerbi, Darmian, e de Vrij potrebbero non avere ancora molti anni di alto livello a disposizione, il che impone alla dirigenza di guardare già al futuro. La decisione di puntare su un difensore di grande esperienza sembra ormai inevitabile per l’Inter. Questo intervento potrebbe essere cruciale per mantenere la solidità difensiva necessaria per le sfide future.

L’addio di Palacios: futuro lontano da Milano

Un altro movimento imminente riguarda, secondo Inter Live, Tomas Palacios. Il difensore argentino, arrivato la scorsa estate dall’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro, non ha avuto molte opportunità con la maglia nerazzurra. Ora è in prestito al Monza, ma anche sotto gli ordini di Nesta sta giocando poche partite: il suo futuro sembra ormai lontano da Milano. La soluzione più probabile per la prossima stagione è un trasferimento al Genoa. La dirigenza interista vuole dare a Palacios la possibilità di crescere in Italia, e il club ligure potrebbe essere il palcoscenico giusto per lui: ovviamente il tutto avverrebbe in prestito.

