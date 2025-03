Inter, si tenta il colpo dal Liverpool: è possibile o è solo un sogno irrealizzabile?

La rosa dei nerazzurri cambierà non poco in vista della prossima stagione: anche grandi nomi vengono accostati al club.

L’Inter ha lasciato trasparire l’intenzione di operare una mini-rivoluzione la prossima estate: la nuova proprietà vuole abbassare l’età media della squadra ed anche il monte ingaggi. Per farlo Oaktree è disposta ad investire a patto che gli obiettivi di mercato siano giovani, non costino eccessivamente e siano già pronti ad inserirsi in una squadra che lotta per restare al vertice. La società intende cambiare radicalmente il modo di fare mercato ma urge non ripetere un errore del recente passato.

Diogo Jota, una possibile opportunità per l’Inter

In questi giorni, come riporta Inter Live, il nome di Diogo Jota è emerso come possibile rinforzo per il reparto offensivo dell’Inter. Nonostante il portoghese non sia un titolare fisso con il Liverpool, il suo talento è indiscutibile. Con 5 gol e 3 assist in Premier League, la stagione di Jota non ha soddisfatto pienamente le aspettative. Le sue caratteristiche, come la velocità, la capacità di saltare l’uomo e la buona tecnica, potrebbero adattarsi bene al gioco dell’Inter. Sono praticamente certe le partenze di Correa e Arnautovic, e quindi Jota potrebbe rappresentare una possibilità interessante.

Come stanno le cose

L’eventuale acquisto di Diogo Jota dall’Inter, però, è tutt’altro che semplice. Il Liverpool potrebbe essere disposto a trattare, ma la valutazione del giocatore è alta, con una cifra che si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. L’Inter, però, ha altre priorità e preferisce orientarsi su giocatori più giovani. Inoltre, la concorrenza di altri club, in particolare quelli con una maggiore disponibilità economica, potrebbe rendere il trasferimento ancor più complicato. Alla luce di queste difficoltà, l’Inter sembra orientata verso profili diversi, come Jonathan David o Santiago Castro, per rafforzare l’attacco.

