L’Inter ha trovato il difensore del futuro? La mossa che potrebbe sorprendere tutti

Un nome inatteso sta guadagnando terreno nella lista dei rinforzi dell’Inter: il futuro della difesa nerazzurra potrebbe dipendere da questa mossa.

La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta della scorsa settimana è stata un segnale di forza importante nelle sue ambizioni scudetto. Su un campo complesso e contro una delle squadre più in forma del campionato, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato grande determinazione. Con questo successo, i nerazzurri non solo hanno portato a casa tre punti fondamentali, ma hanno anche consolidato la loro posizione in classifica, allungando su entrambe le sue dirette concorrenti per il titolo. Il match di Bergamo però ha lasciato in eredità non solo cose buone.

Sogno di mercato tra Inter e Atalanta

L’incontro tra Inter e Atalanta non ha riguardato solo il campo, ma potrebbe anche avere riflessi sul mercato. Diversi calciatori dell’Atalanta sono finiti nel mirino dell’Inter, alla ricerca di rinforzi per la propria rosa. Uno dei nomi che ha suscitato maggiore interesse è quello di Ederson, centrocampista brasiliano che, purtroppo, resta una trattativa complessa per la squadra meneghina. La valutazione elevata del giocatore e la ferma posizione dell’Atalanta, che non intende smobilitare in caso di eventuali cambi di panchina, rendono difficile questa operazione. Tuttavia, c’è un altro nome che sta guadagnando sempre più attenzione.

Il difensore svedese nel mirino

Secondo Inter Live, il profilo che ora sta facendo breccia nel cuore della dirigenza dell’Inter è quello di Isak Hien. Il difensore centrale svedese sta impressionando non solo per le sue doti tecniche, ma anche per la sua grande capacità di leggere il gioco. La sua prestazione contro l’Inter è stata uno degli aspetti che ha spinto la Beneamata a concentrare maggiormente l’attenzione su di lui. Hien ha dimostrato di saper gestire con successo anche attaccanti di altissimo livello, come Thuram e Lautaro. L’Inter sta seriamente considerando l’acquisto di questo giovane talento, convinta che possa essere la soluzione ideale per il futuro di una difesa che potrebbe salutare uno tra Acerbi e de Vrij. Al momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché lo svedese potrebbe anche costare caro.

