Inter americana non solo come proprietà: quali giovani talenti potrebbero arrivare dal mercato?

Dalla ricerca di nuovi talenti negli Stati Uniti a potenziali colpi di mercato: mosse strategiche che potrebbero cambiare il volto dell’Inter nella prossima stagione.

L’Inter, in vista della prossima stagione, ha deciso di investire su giovani talenti con un forte potenziale ma capaci di fare la differenza sin da subito: in poche parole, c’è da evitare un errore della scorsa estate. Come riporta Calciomercato.com, la nuova gestione dell’Inter, targata Oaktree, ha compreso che il mercato dell’area centro-nord americana, in particolare quello degli Stati Uniti, rappresenta un’opportunità importante per le future strategie di crescita. L’arrivo di due eventi mondiali di grande rilevanza, il Mondiale per Club del 2025 e il Mondiale del 2026, entrambi ospitati negli Stati Uniti e nelle aree circostanti, aumenta il valore commerciale e la visibilità dell’intera regione. Per questo, la società sta monitorando con attenzione i talenti americani, pronti a fare il salto in Europa.

Giocatori statunitensi nel mirino nerazzurro

Tra i nomi più seguiti ci sono diversi giovani già conosciuti nei circoli calcistici europei. L’Inter, infatti, continua a tenere sotto osservazione l’ex Venezia Tanner Tessmann, il cui passaggio ai nerazzurri sembrava certo la scorsa stagione, ma che alla fine non si concretizzò. Nonostante ciò, l’idea di portarlo in Italia non è stata abbandonata, e se le condizioni della rosa dovessero allinearsi, Tessmann potrebbe rappresentare una risorsa importante. Un altro nome caldo è quello di Ricardo Pepi, giovane attaccante statunitense del PSV Eindhoven, ma il suo stato fisico, con un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a un intervento chirurgico, attenua un minimo l’interesse nei suoi confronti. Per quel che riguarda il centrocampo, l’Inter ha già iniziato a monitorare Malik Tillman, centrocampista che gioca nella stessa squadra di Pepi con un passato nel Bayern Monaco: ha passaporto comunitario.

Altri obiettivi a stelle e strisce

Giovanni Reyna, giovane talento del Borussia Dortmund, è nel radar dell’Inter, sebbene il suo ruolo non sembri del tutto compatibile con il 3-5-2 di Inzaghi: Reyna ha mostrato difficoltà a imporsi da mezzala. Infine, Joseph Scally, terzino destro del Borussia Monchengladbach, è un altro nome che potrebbe tornare alla ribalta. Classe 2002, rappresenta una valida alternativa a Dumfries, con l’idea che possa diventare il suo vice, mentre Darmian resterebbe come una risorsa versatile nella rosa. Vedremo se i nerazzurri sceglieranno di affondare il colpo su qualcuno di questi.

