Un talento nascosto dalla Scozia: l’Inter pronta a un colpo a sorpresa?

Un nome poco conosciuto ma di grande potenziale: l’Inter potrebbe sorprendere tutti con un acquisto dalla Scottish Premiership.

Sempre attiva sul fronte del mercato interno ma anche su quello internazionale, l’Inter si appresta ad affrontare il bivio decisivo nella sua stagione. La Beneamata è l’unica squadra in Italia a poter dire di essere ancora in piena corsa su tre fronti, con l’idea di un possibile Triplete che ormai è diventato argomento di conversazione (e polemiche). La squadra di Simone Inzaghi ha sorpreso tutti, riuscendo a mantenere un alto livello di competitività nonostante la difficoltà di dover fronteggiare avversari di valore in tutte le competizioni. Le sfide per il futuro, però, non si fermano solo sul campo.

Le sfide della stagione e la necessità di rinforzi

Pur essendo davvero difficile che i nerazzurri possano primeggiare nelle tre competizioni che ancora devono decretare il loro vincitore, è innegabile che il lavoro di Simone Inzaghi in panchina e di Beppe Marotta dietro la scrivania (e non solo) abbia portato dei dolcissimi frutti. La concorrenza, però, tanto in campo nazionale quanto in Europa, è sempre più competitiva. Vietato cullarsi sugli allori o pensare che anche questa Inter non necessiti di rinforzi in vista del prossimo anno. Con la priorità di mantenere i pezzi pregiati, tra cui Lautaro Martinez e Nicolò Barella, Marotta deve anche essere pronto a fare investimenti per rafforzare l’organico, in vista di una nuova stagione che si preannuncia ancora più impegnativa.

L’obiettivo per la fascia destra

In questo scenario, secondo Inter Live, uno degli obiettivi di mercato più interessanti potrebbe arrivare dalla Scottish Premiership. Alistair Johnston, esterno destro del Celtic Glasgow, è un profilo che l’Inter sta monitorando con attenzione. A soli 26 anni, il canadese è diventato titolare inamovibile nella squadra scozzese, dimostrando una grande maturità in campo. Con oltre 50 presenze in nazionale, Johnston ha impressionato anche in Champions League: non male per uno che nel gennaio 2023 arrivò in Scozia per soli 3,5 milioni di euro. Oggi il suo valore di mercato è triplicato, ma rimane comunque un investimento accessibile per i nerazzurri. Il suo adattamento alla Serie A potrebbe avvenire senza particolari difficoltà, anche grazie al parere positivo del suo commissario tecnico in nazionale, Jesse Marsch, che ha dichiarato: “A un certo punto, i giocatori hanno bisogno di essere sfidati in modo più grande”. Nonostante per ora Johnston non abbia manifestato l’intenzione di lasciare il Celtic, la tentazione di fare il salto a un club di grande prestigio potrebbe essere forte, e l’Inter potrebbe essere pronta a fare il colpo.

Leggi l’articolo completo Un talento nascosto dalla Scozia: l’Inter pronta a un colpo a sorpresa?, su Notizie Inter.