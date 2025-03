Frattesi all’avversaria? L’Inter riflette su una mossa rischiosa

L’Inter ha sempre blindato Frattesi, ma il tutto sembra destinato a cambiare in vista dell’estate: la mezzala vuole giocare di più.

Davide Frattesi è stato il protagonista delle voci di mercato nel mese di gennaio. La Roma ha tentato in tutti i modi di riportarlo nella capitale, scontrandosi con la posizione ferma dell’Inter, che ha sempre chiesto 45 milioni di euro. Una valutazione elevata, che ha spento le speranze dei giallorossi, costretti a virare su altri obiettivi. Ma non era solo la squadra di Ranieri a osservare con interesse la situazione del centrocampista nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, anche il Napoli aveva sondato la possibilità di acquistarlo, con il direttore sportivo Giovanni Manna pronto a inserire il suo nome nella lista dei possibili rinforzi per il centrocampo. In vista dell’estate si parla anche di uno scambio clamoroso in tal senso.

Il Napoli ha studiato il colpo

L’idea di portare Frattesi sotto il Vesuvio ha intrigato i partenopei, che hanno valutato con attenzione le condizioni dell’affare. Il club azzurro cercava un giocatore capace di garantire inserimenti offensivi e un contributo in fase realizzativa, caratteristiche che il centrocampista dell’Inter ha dimostrato più volte di possedere. All’interno della dirigenza napoletana qualcuno ha pensato che potesse essere il rinforzo ideale per aggiungere imprevedibilità alla mediana. Eppure, nonostante l’interesse concreto, il dialogo con l’Inter non è mai decollato. La volontà dei nerazzurri di non cedere il giocatore a una diretta concorrente ha frenato ogni possibile sviluppo.

Il futuro di Frattesi potrebbe cambiare

L’Inter ha sempre rifiutato di privarsi del centrocampista, ma nei prossimi mesi la situazione sarà completamente diversa. Frattesi ha accumulato diversi ingressi a gara in corso, senza trovare quella continuità da titolare che potrebbe farlo sentire pienamente valorizzato. La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per valutare nuovi scenari, con il Napoli pronto a rimettersi in corsa nel caso in cui si aprissero spiragli concreti. Il profilo piace per caratteristiche tecniche e mentalità, con Antonio Conte che potrebbe essere la chiave di una possibile operazione. Il tecnico salentino ha sempre apprezzato i giocatori di corsa, determinazione e capacità di incidere sotto porta, proprio come Frattesi. Se le sue richieste dovessero spingere il club a fare un tentativo, l’Inter si troverebbe a dover gestire un nuovo assalto, questa volta con la consapevolezza che il giocatore stesso potrebbe anche forzare più la mano per cambiare aria.

