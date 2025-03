Inter, qualcosa non torna: i voti dei nerAzzurri fanno discutere

Nonostante la clamorosa rimonta, i giudizi sui nerazzurri in azzurro non sono positivi.

L’Inter ha seguito con attenzione la prestazione dei suoi giocatori impegnati con la maglia della Nazionale. L’eliminazione dell’Italia contro la Germania ha lasciato l’amaro in bocca, specialmente dopo la straordinaria rimonta da 0-3 a 3-3 nel ritorno di Dortmund. Nonostante l’impresa sfiorata, i giudizi sulla prestazione degli azzurri non sono stati entusiasmanti. La Gazzetta dello Sport ha analizzato il match assegnando voti non troppo generosi, con un focus particolare sugli elementi nerazzurri in campo. Bastoni, Barella e Frattesi hanno vissuto una serata complicata, influenzata dall’intensità e dalla qualità dei tedeschi: il primo è stato fortemente criticato anche in precedenza, un qualcosa che Inzaghi dovrà tener presente.

Bastoni e Barella in difficoltà

Alessandro Bastoni non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto, trovandosi spesso in difficoltà contro la rapidità di Sané. Nella ripresa però le cose sono cambiate: un suo intervento ha evitato un possibile 4-1 e poi si è guadagnato il fallo da rigore che ha portato al 3-3 finale. Non basta però al difensore per raggiungere la sufficienza. Nicolò Barella, solitamente anima del centrocampo, è apparso appannato. Goretzka e Musiala lo hanno costretto a rincorrere e lui non è mai riuscito a imporre il proprio ritmo. Un miglioramento nel secondo tempo ha permesso una parziale ripresa, ma senza incidere come nei giorni migliori: la rosea gli assegna un 5, mezzo voto in meno del braccetto.

Frattesi tra i pochi a salvarsi

Davide Frattesi ha offerto una prova più positiva rispetto ai compagni nerazzurri. Subito dopo essere entrato, nei primi minuti della ripresa si è reso pericoloso con un inserimento che però ha concluso malamente. Nel corso della partita ha dato un contributo importante nel pressing alto e nel recupero del pallone, risultando tra i pochi a dare energia alla squadra. Un intervento decisivo nel finale ha evitato il 4-2 tedesco. La sua prestazione non è bastata a cambiare il destino della Nazionale, ma ha lasciato segnali incoraggianti in vista del ritorno in nerazzurro: il quotidiano gli assegna un 6.

