Inzaghi, mercato (Isaksen) e futuro: Marotta svela tutto e lancia una proposta peculiare per la Serie A

Il presidente nerazzurro si sbilancia sul futuro del tecnico e lancia una proposta per la Serie A che potrebbe cambiare il futuro del campionato.

Le parole di Beppe Marotta rilasciate a Radio Anch’io Sport hanno acceso il dibattito sulla Serie A in corso. La lotta per il titolo si sta rivelando più equilibrata del previsto, con tre squadre che sembrano avere qualcosa in più rispetto alle altre. Il presidente nerazzurro ha sottolineato come non sia sufficiente vincere gli scontri diretti, poiché ogni singola partita nasconde insidie. Le difficoltà si manifestano soprattutto nelle gare con squadre di media e bassa classifica, dove ogni punto può fare la differenza. La stagione è ancora lunga, le insidie non mancano e il livello complessivo della competizione sembra essersi alzato: lo sa bene Inzaghi che in vista del prossimo match si trova in una situazione spiacevole.

L’importanza della seconda squadra per la crescita

Uno dei temi centrali riguarda la seconda squadra, progetto che l’Inter intende portare avanti per facilitare il passaggio dei giovani verso il calcio professionistico. Marotta ha sottolineato la necessità di una formazione intermedia tra il settore giovanile e la prima squadra, ritenendo che l’Under 23 sia lo strumento ideale per colmare questo vuoto. La società presenterà la domanda per l’ammissione alla Lega Pro, con l’obiettivo di garantire ai talenti emergenti un percorso di crescita più strutturato.

La verità sul futuro di Inzaghi e sulla Serie A

Tra le dichiarazioni più attese, Marotta ha fatto chiarezza sul rinnovo di Simone Inzaghi, escludendo qualsiasi dubbio. Il tecnico ha conquistato la fiducia della società, e il prolungamento del contratto sembra ormai solo una questione di tempo. Considerato tra i migliori allenatori in circolazione, Inzaghi ha dimostrato di avere un’ottima gestione della squadra, oltre a una grande sintonia con l’ambiente nerazzurro. Sul mercato, il presidente ha smentito con decisione le voci su Isaksen, confermando che il club farà le proprie valutazioni più avanti. Con Lautaro e Thuram, l’Inter può contare su un attacco di primissimo livello, e ogni mossa futura sarà studiata con attenzione per mantenere la squadra competitiva ai massimi livelli. Infine, Marotta ha sostenuto che ci sarebbe la necessità di far tornare il campionato italiano a 18 squadre e non a 20 come è adesso.

