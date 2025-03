Clamoroso Calhanoglu: perché ha detto no al Bayern? La verità che non ti aspetti

Calhanoglu rivela dettagli inaspettati sulla sua scelta di rimanere all’Inter, svelando retroscena sull’interesse del Bayern che lasciano tutti a bocca aperta.

Intervistato da SportMediaset dopo il successo della Turchia, Hakan Calhanoglu ha parlato del futuro del suo compagno di squadra Arda Güler, obiettivo di mercato dell’Inter. Calhanoglu ha sottolineato la sua volontà di vederlo giocare con maggiore continuità, sperando che il giovane talento possa trovare spazio in un club che possa valorizzarlo al meglio. Nonostante non abbia rivelato dettagli specifici sul futuro dell’attaccante, l’ex giocatore del Milan ha mostrato il suo sostegno e fiducia verso il collega, sottolineando l’importanza di una crescita costante. Queste frasi fanno il paio con quelle di qualche giorno fa di terrore diverso.

Le ambizioni di Calhanoglu con l’Inter

Hakan Calhanoglu non ha nascosto le sue ambizioni per il futuro. Parlando della sua carriera, ha dichiarato che il suo obiettivo principale è vincere la Champions League, un sogno che si è parzialmente infranto due anni fa, quando l’Inter perse la finale. Tuttavia, il centrocampista turco ha ribadito il suo impegno verso il club, affermando che vincere nuovamente lo Scudetto sarebbe altrettanto significativo. Oltre a questi traguardi, ha espresso il desiderio di lottare per il Pallone d’Oro, una meta ambiziosa, ma che rispecchia la determinazione di Calhanoglu nel voler lasciare un segno importante nel calcio mondiale.

Il legame con i tifosi e la scelta di restare all’Inter

Una parte fondamentale dell’intervista è stata dedicata al rapporto con i tifosi dell’Inter, che Calhanoglu considera una delle principali forze motivanti nella sua carriera. Ha affermato che il sostegno ricevuto dai fan non solo lo ha aiutato a crescere come giocatore, ma anche come persona. La passione dei tifosi, soprattutto a San Siro, è stata descritta come un’energia che spinge la squadra a dare sempre il massimo. La discussione si è poi spostata sul motivo per cui ha scelto di rimanere all’Inter invece di trasferirsi al Bayern Monaco la scorsa estate. La risposta è stata chiara: la sua decisione è stata influenzata proprio dall’affetto e dalla dedizione dei tifosi, un fattore che ha fatto la differenza nel suo cuore.

