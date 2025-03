Inzaghi pronto a stravolgere la formazione che affronterà l’Udinese

Con il rientro di diversi giocatori, Inzaghi è pronto a prendere decisioni inaspettate che potrebbero cambiare l’assetto della squadra.

Domenica si preannuncia come una giornata di cambiamenti per il tecnico dell’Inter. Simone Inzaghi dovrà rimescolare la formazione a causa di alcuni rientri e di nuovi infortuni, cercando di trovare la giusta alchimia tra chi è tornato disponibile e chi è già in buona forma. La squadra, che aveva affrontato diverse difficoltà a causa di infortuni, si trova ora a fare i conti con un organico più completo, ma con l’esigenza di reinserire i rientranti nel miglior modo possibile. In questo scenario, il ruolo degli allenamenti e dei test in campo diventa fondamentale per capire come distribuire i giocatori.

Rientri che danno nuove soluzioni

Un aspetto importante riguarda la fascia sinistra, dove il rientro di Dimarco si aggiunge a quello avvenuto qualche settimana fa di Carlos Augusto. Con il ritorno della batteria mancina, il tecnico potrà rimettere l’italiano nel suo consueto ruolo di laterale sinistro. Al tempo stesso, il brasiliano avrà la possibilità di occupare il posto lasciato vacante da Bastoni, che sarà squalificato. Darmian, pronto a rientrare dopo quasi un mese, sostituirà Dumfries sulla fascia destra, cercando di mantenere alta la qualità in difesa e sulle corsie laterali.

Un’attacco che prende forma

Una delle scelte più attente riguarderà l’attacco. Con Thuram confermato in campo, secondo la Gazzetta dello Sport, accanto a lui dovrebbe esserci Correa, che avrà l’opportunità di dimostrare di essere pronto dopo un periodo di lavoro intenso a Appiano. Il tecnico ha potuto osservare il Tucu da vicino e lo ritiene pronto per una nuova chance: oggi ci saranno gli esami strumentali di Dumfries e Lautaro per capire quando poteranno tornare a disposizione. È praticamente certo che entrambi salteranno il match con l’Udinese di domenica; dovrebbe essere convocato anche Zalewski.

Leggi l’articolo completo Inzaghi pronto a stravolgere la formazione che affronterà l’Udinese, su Notizie Inter.