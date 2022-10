Pierre Emerick Aubameyang, ex attaccante del Milan ora al Chelsea, ha svelato un aneddoto tra Ancelotti e Ronaldo

Intervistato dal The Sun, Pierre Emirick Aubameyang ha parlato della sua esperienza al Milan:

«La squadra era molto forte, a dire il vero. Ronaldo, Paolo Maldini, Alessandro Nesta… all’epoca ero molto giovane. Cercavo solo di migliorare e di guardare Ronaldo per imparare il più possibile. A dire il vero, allora era un po’ ingrassato! Ma era ancora il migliore. Ricorderò sempre quando Carlo Ancelotti lo rimproverò per la sua forma fisica e allora Ronnie gli disse: ‘Cosa vuoi che faccia, che corra o che faccia gol?’. Ancelotti rispose: ‘Fai gol’, e la volta successiva Ronaldo segnò due volte! Questo fa parte del carattere e come attaccante ne hai bisogno perché devi essere forte mentalmente».

