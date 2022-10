L’ex giocatore della Juventus, Massimo Mauro sulle colonne di Repubblica parla della Juventus, ecco le sue parole.

Ecco le parole di Massimo Mauro su Repubblica dopo la larga vittoria della Juventus in casa contro il Bologna, così l’ex bianconero: “Ribadisco che Milik deve assolutamente giocare sempre: lui, Bonucci e altri nove. Ci sono delle pietre miliari in questa squadra che non vanno mai tolte: ovviamente poi devi averle al 100% dal punto di vista nervoso. Faccio l’esempio di Rabiot, un altro che deve giocare sempre arrabbiato, in senso positivo ovviamente, per rendere al meglio.“

Juventus Stadium

Paolo Bargiggia invece a 1 Station Radio durante 1 Football Club parla così dei bianconeri: “Il successo è arrivato in un clima ostile. Gruppi di tifosi bianconeri hanno contestato Allegri, Bonucci e la società allo stadio ed anche precedentemente. Chissà cosa sarebbe successo se la squadra non avesse ottenuto i tre punti. Si tratta di una ‘vittoriuccia’, anche perché è nata in una dimensione molto fragile. I primi due gol sono stati siglati in contropiede e ciò non è il massimo. Gli attaccanti, tuttavia, hanno fatto la differenza, sono il valore aggiunto della squadra. Il Bologna è stato un avversario molto fumoso, ci si aspettava molto di più.“

